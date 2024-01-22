Trabzonspor, Bakasetas'ın ayrılığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın transferinde Panathinaikos ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından maç sonu taraftarlara veda eden Anastasios Bakasetas'ın ayrılığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

"Trabzonspor formasıyla son maçıma çıktım"

Galatasaray mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Yunan oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı;

"Trabzonspor formasıyla son maçıma çıktım. Bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesi bir skorla olmasını ben de istemezdim. Hayatta bazen istekleriniz olmuyor. Buradan ayrılırken herkese, Türkiye'deki tüm insanlara teşekkür ederim. Burada sevgi ve saygı gördüm. Teşekkür ederim."

Bakasetas bordo-mavili formayı giydiği tüm zamanlarda 121 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 33 gol atıp 24 asistlik performans sergiledi.