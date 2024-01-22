Hafize Gaye Erkan kulisi! Mehmet Şimşek kanadı ne dedi? Erkan'a ne uyarısı yapılacak?

Merkez Bakası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın anne ve babasının bankaya geliş gidişleri ve personelle ilişkileri konusundaki tartışma sürüyor. Halk TV'den Seyhan Avşar, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e yakın isimle konuştu ve Şimşek'in tavrını ve Erkan'a yapılacak uyarıyı yazdı.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar birbirini izlerken, tavrı en çok merak edilen isimlerin başında gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kanadından ilk kulis bilgileri gelmeye başladı. Şimşek kanadına göre sorun Hafize Gaye Erkan değil babasının tavırlarıymış...

Mehmet Şimşek kanadı ne dedi?

Halk TV'den Seyhan Avşar, Merkez Bankası Başkanı ile ilgili iddialar konusunda Mehmet Şimşek kanadından flaş bir kulis bilgisi paylaştı. "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yakın bir isim ise özetle şunları söyledi" diyen Avşar unları yazdı:

'Sorun Hafize Hanım'da değil babasında'

“Sorun Hafize Hanım’da değil. Kendisi çok çalışkan, işinde gücünde bir insan. Ancak babasının bazı yanlışları var. Hafize Hanım tek çocuk olmasından ötürü, babasının kararlarına direnemiyor olabilir. Yaşanan bu iddialar elbette araştırılıyor. Sayın Şimşek de bu iddialar nedeniyle çok üzgün.”

'Çocuğunu ve eşini bankaya getirme'

Aldığı bilgiye göre Erkan’a ilk etapta Erkan’a ciddi bir uyarı yapılacağını yazan Avşar, "Çocuğunu ve ailesini iş yerine getirmemesi şeklinde telkinlerde bulunulacak. Bu uyarı karşısında Erkan, kendi rızasıyla da bu görevi bırakmak isteyebilir" dedi. Erkan ayrılmazsa görevden alınmayacak.