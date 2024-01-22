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İstanbul'da DEM Parti anketi! 4 seçmenden 3'ü 'aday çıkaralım' dedi! Yüzde 70 Başak Demirtaş dedi

İstanbul'da DEM Parti anketi! 4 seçmenden 3'ü 'aday çıkaralım' dedi! Yüzde 70 Başak Demirtaş dedi

Rawest Araştırma İstanbul'daki DEM Parti seçmeni ile anket yaptı. Kürt seçmenin dörtte üçü "İstanbul'da aday çıkarılmalı" dedi. Rawest anketinde İBB adayı olarak ilk sırada Başak Demirtaş çıktı.

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Başak Demirtaş'ın "DEM Parti uygun görürse İstanbul’dan adaylığı düşünebilirim” çıkışı sonrası siyaset kulisleri hareketlendi. İstanbul'daki Kürt seçmenle yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Rawest Araştırma'nın, İstanbul’da 9-12 Ocak tarihleri arasında 1002 kişiyle görüşerek yaptığı Kürt seçmen anketinde 'aday çıkaralım' görüşü ağır bastı.

DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarmalı...

Rawest Araştırma'nın İstanbul anketi sonuçlarına göre İstanbul’daki DEM Parti seçmeninin üçte ikisi aday çıkarılması gerektiğini düşünüyor. DEM Parti seçmeninin dörtte biri de İstanbul’da aday çıkarılmasına karşı.

Yüzde 70 'Başak Demirtaş' dedi

Kürt seçmene DEM Parti'nin İstanbul adayı olarak kimi görmek istediği de soruldu. İstanbul’da DEM Parti seçmenin aday olarak en çok görmek istediği isim yüzde 69.6 ile Başak Demirtaş oldu. Demirtaş’ın ardından en çok talep edilen isim yüzde 25.5 ile Sırrı Süreyya Önder çıktı.

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