DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması! "İstanbul adaylığı gibi bir durum henüz yok"

Selahattin Demirtaş'ın eş Başak Demirtaş'ın "DEM'in İstanbul adayı olabilirim. İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz" sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. DEM Parti, "Bunlar Başak Hanım'ın kendi şahsi fikirleri, Adaylığı gibi bir durum yok" açıklaması geldi.

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Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz. Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" dedi. DEM Parti'den açıklama geldi.

Başak Demirtaş'ın sözleriyle ilgili DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, “Başak Hanım adaylığını ilan etmiyor. Fikrini beyan ediyor, sorumluluk almaya hazır olduğunu söylüyor. Adaylığı gibi bir durum yok henüz" dedi. Tiryaki, CHP ile işbirliği konusunda da "CHP ile ise çerçevesi tanımlanmış bir işbirliğimiz yok. Diyaloğumuz var." dedi. Tiryaki'nin Serbestiyet'e verdiği röportajdan ilgili bölümler

“Başak Hanım kendi fikrini beyan ediyor”

-Başak Demirtaş’ın İstanbul’a aday olabileceğini açıklaması DEM genel merkezi için sürpriz oldu mu?

- Hayır, öyle sürprizlik bir durum yok. Başak Hanım, partinin ve halkın istemesi durumunda DEM’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayı olabileceğini söylüyor. Partinin kendisine bu yönde bir teklifte bulunduğuna dair bir açıklaması yok ki. Başak Hanım kendi fikrini beyan ediyor. Yani, adaylığı diye bir şey yok. Başak Hanım, parti ve halk isterse göreve ve sorumluluk almaya hazır olduğundan bahsediyor. Burada verilmiş, alınmış bir karar yok.

Ankara'da aday çıkacak, İstanbul'da...

-DEM Ankara’da aday çıkaracağını söyledi, İstanbul’a ilişkin bir açıklama yapmadı. İstanbul için aday çıkaracak mısınız?

- İstanbul için alınmış bir karar yok. Çok yoğun bir şekilde çalışmalarımız, hazırlıklarımız sürüyor.

- DEM'in Ankara adayının kim olacağı nasıl belirlenecek?

- Ankara dahil pek çok seçim çevresinde adaylarımızın kim olabileceğine dair bir isim havuzu oluşturduk. Bu havuzdaki isimleri de kent uzlaşısını çerçevesinde belirlemeye çalışıyoruz. Batı illerinde demokratik güçlerle aday çıkarmaya dönük çalışmalarımızda sadece isimler üzerinde değil, nerede ve kiminle, nasıl işbirlikleri geliştirebiliriz ona da bakıyoruz. Bu çalışmalar tamamlanmadı.