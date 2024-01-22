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Mardin'de yeni doğum yapan 25 yaşındaki kadın öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardin'de yeni doğum yapan 25 yaşındaki kadın öldürüldü

MARDİN'in Artuklu ilçesinde doğum yapan eşini taburcu olduğu gün defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs, gözaltına alındı.

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Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin kırsal bağlı kırsal Dara Mahallesi’nde, cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan Vatfa Ecevit, taburcu oldu.

Evine gelen Vatfa Ecevit (25), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Şiyar Ecevit (28) tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Şiyar Ecevit, daha sonra durumu yakınlarına bildirdi.

Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatfa Ecevit, olay yerinde ve sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şiyar Ecevit, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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