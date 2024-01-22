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Hayvan ithalatında yeni dönem başlıyor! Bakan Yumaklı duyurdu fiyatlar düşecek mi?

Hayvan ithalatında yeni dönem başlıyor! Bakan Yumaklı duyurdu fiyatlar düşecek mi?

Canlı hayvan ithalatında yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ithal edilen hayvanların 4 ay satılamayacağını böylece al-satla yapılan fiyat artışlarının da önleneceğini söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan ithalatındaki yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayvan ithalatını özel sektörün değil devletin yapacağını söyledi. Yumaklı bunun için kaliteyi artıracak az miktarda alım yapılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

Et ve Süt Kurumu ve birlikler taleplerini bize iletecek. Biz uygun gördüğümüz kadar hayvanı seçerek getireceğiz.

Yani artık hayvan ithalatında özel sektör olmayacak. Aşıları yapılmış hayvanların garantisi de biz olacağız. Ayrıca ithal edilen hayvanlar 4 ay boyunca satılamayacak. Böylece al-sat yaparak fiyat yükseltilemeyecek.

Özel sektör ithal ettiği hayvanı bazen kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor. Fiyat oluşumunu bekliyor.

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