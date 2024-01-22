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DEM Parti'den CHP ile ittifak açıklaması: Güç birliği kararı yok

DEM Parti'den CHP ile ittifak açıklaması: Güç birliği kararı yok

Dem Parti'den CHP ile devam eden ittifak görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ayşegül Doğan, "Netlik kazanmış bir güç birliği şu an itibariyle yok" dedi.

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Dem Parti'den CHP ile devam eden ittifak görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ayşegül Doğan, "Netlik kazanmış bir güç birliği şu an itibariyle yok" dedi

Tüm siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Seçimlerde ittifak için İYİ Parti'nin kapısını çalan CHP, ret cevabı alınca rotayı DEM Parti'ye çevirmişti... İki parti arasında peş peşe görüşmeler gerçekleştirildi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da CHP ile yapılan ittifak görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

T24'e konuşan Doğan, DEM Parti'nin Eş Genel Başkanları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı görüşmeye ilişkin sorulan "CHP ile DEM arasındaki görüşmeler hangi aşamada?"  sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"İki siyasi partinin de komisyonları çalışacak. Çok açık söyleyebilirim; herhangi bir partiyle yapılacak ve netlik kazanmış bir güç birliği şu an itibariyle yok"

Netlik kazanmadığı için açıklamıyoruz

Doğan, "İstanbul kararını ne zaman alacaksınız?" sorusuna da "Şu ana kadar açıklamadığımız il ve ilçelerdeki tutumumuza dair netlik kazanan bir durum yok. Netlik kazanmadığı için açıklamıyoruz. Bu konudaki tartışmalar ve görüşmeler sürüyor" diye cevap verdi.

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