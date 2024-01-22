İstiklal caddesi saldırısında 3 sanık tahliye edildi! Bombacı terörist tutuklu kaldı...
İSTANBUL Taksim'deki İstiklal Caddesi'ndeki 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırı davasında mahkemeden flaş karar. 3 sanığı tahliye eden mahkeme, bombayı bırakan Ahlam Albashır'in tutukluluğunun -devamına karar verdi.Abone ol
İstanbul'da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır’in de bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, Albashir'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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