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İstiklal caddesi saldırısında 3 sanık tahliye edildi! Bombacı terörist tutuklu kaldı...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstiklal caddesi saldırısında 3 sanık tahliye edildi! Bombacı terörist tutuklu kaldı...

İSTANBUL Taksim'deki İstiklal Caddesi'ndeki 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırı davasında mahkemeden flaş karar. 3 sanığı tahliye eden mahkeme, bombayı bırakan Ahlam Albashır'in tutukluluğunun -devamına karar verdi.

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İstanbul'da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır’in de bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, Albashir'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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