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Camide Kur'an'a basan şahsın cezası belli oldu! İşte o şuursuzun ilk ifadesi...

Sivas'ta cami derneği başkanlık seçiminde önce Kur'an-ı Kerim'i üç kez öpüp sonra da yere koyarak üstüne basan S.K.'nın cezası belli oldu. Türkiye'yi ayağa kaldıran zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı.

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Sivas'ta Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında rezalet bir görüntü yaşandı. Sosyal medyaya bir anda yayınlan görüntülerde başkan adaylarından S.K. konuşma yaptığı sırada Kur'an-ı Kerim'i önce 3 kez öpüp başına koyduktan sonra yere bırakıp üzerine sağ ayağı ile bastı.

Bu anlar ise camide bulunan dernek üyeleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. S.K.'ya camideki dernek üyeleri de tepki gösterdi. Gözaltına alınan zanlı S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

'Bir anda kendimi kaybettim ve...'

S.K., mahkemedeki duruşmasında "Normalde 3 kez öpüp başıma koyup el basacaktım. Bir an kendimi kaybettim ve ayağımla bastım" dedi. S.K.'ya, 'Dini değerleri aşağılama' suçundan ev hapsi cezası verildi.

Karşı adayı korkuttuğumu düşündüler

SK. karar sonrası yaptığı açıklamada, "Camide genel kurul vardı. Karşı adayı korkuttuğumu düşündüler. Ben de orada onlara tepki olarak Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptüm, başıma koydum. Elimi koyacağıma, ayağımla bastım. Bir anlık kızgınlıkla bilinçsizce yaptım" dedi.

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