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Pakistan ve İran anlaştı! Gerginlik sona mı eriyor?

Pakistan ve İran anlaştı! Gerginlik sona mı eriyor?

Pakistan ve İran, iki ülkenin büyükelçilerinin 26 Ocak'a kadar görevlerine dönebilecekleri konusunda mutabık kaldı.

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Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın telefon görüşmesinin ardından Tahran ve İslamabad'ın, iki ülkenin büyükelçilerinin 26 Ocak'a kadar görevlerine dönebilecekleri konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakan Jilani'nin daveti üzerine İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın 29 Ocak'ta Pakistan'ı ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.

İran ile Pakistan arasındaki gerginlik

İran, 16 Ocak'ta Pakistan topraklarına füze ve hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek terör unsurlarını hedef aldığını duyurmuştu.

Pakistan da gece saatlerinde İran'ın sınır bölgesindeki bir noktayı füzelerle vurarak, teröristlere yönelik harekat yaptığını bildirmişti.

Taraflar birbirini kınarken, saldırılarda sivillerin öldüğünü, "dost ve kardeş ülkeler" olarak birbirinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

İran, 15 Ocak’ta da terör örgütleri ve İsrail istihbaratını hedef alma gerekçesiyle Irak’ın kuzeyine füze saldırıları düzenlemişti. Iraklı yöneticiler İran’a sert tepki gösterip gerekçelerin mesnetsiz olduğunu ve egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirtmişti.

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