Cem Küçük, MİT'in gazeteciler toplantısına neden çağrılmadı? Kimler kimler vardı?

MİT'in kuruluşunun 97. yıldönümü için düzenlenen toplantıya muhalif bilinen bazı gazeteciler de davet edilirken, MİT'e yakın olduğu iddiası hiç gündemden düşmeyen Türkiye gazetesi azarı Cem Küçük'ün davet edilmemesi dikkat çekti. Ertuğrul Özkök, toplantıya giden gazetecilerin listesini yaptı.

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MİT'in 97, kuruluş yıldönümü için düzenlenen toplantıya davet edilen gazetecilerle ilgili Ertuğrul Özkök'ten ilginç bir yazı geldi. Toplantıya davet edilen gazeteciler arasında Fox Ana Haber'in patronu Doğan Şentürk olmasına rağmen, Cem Küçük'ün neden davet edilmediğini sordu. İşte Özkök'ün yazısından çarpıcı bölümler...

Gazetecileri kim belirledi, MİT mi İB mi?

Tabii böyle bir olay olduğu zaman bir gazetecinin ilk dikkatini çeken şey, “Bu toplantıya hangi gazeteciler davet edildi?”

Kafamdaki soru şuydu:

“Davetli gazetecileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı mı belirledi?

Yoksa MİT’in özel kalemi veya basın bürosu mu?

Ankara kulislerini iyi bilen bir gazeteci dostum, “Benim kulağıma gelen MİT hazırlamış” dedi.

Ama şundan eminim.

İletişim Başkanlığı’nın onayına mutlaka sunulmuştur.

Katılanlar arasında İlber Ortaylı da var

Tam liseyi öğrenemedim ama anladığım kadarı ile “iktidara yakın merkez medya”nın genel yayın yönetmenleri, Ankara temsilcileri ve kendi belirledikleri köşe yazarları davet edilmiş.

Bir ilginç davetli İlber Ortaylı olmuş.

Ama mesela Fox TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de davetliymiş.

Galiba en geniş davetli kadrosu Hürriyet’tenmiş.

Sedat Ergin, Fatih Çekirge, Hande Fırat, Abdülkadir Selvi ve Nedim Şener öğrendiklerim arasındaydı.

En büyük merakım; Cem Küçük niye davetli değil?

Dikkatimi çeken çok ilginç bir ayrıntı var.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük davetliler arasında yok.

Oysa yıllarca onun MİT’e yakın bir isim olduğunu, oradan haberler aldığını okuduk satırlarından.

Davet edilmemesi bana ilginç geldi.