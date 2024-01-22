ORC Araştırma'dan en son İstanbul anketi! İmamoğlu mu Kurum mu? Yeniden Refah'a büyük şok...

31 Mart seçimleri için İstanbul'da yarışacak AK Parti adayı Murat kurum ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış kızışmaya başladı. ORC Araştırma'nın 15-18 ocak tarihleri arasında yaptığı anketten Kurum ve İmamoğlu başa baş çıktı. İstanbul seçimlerinden birinci parti çıkacağını iddia eden Yeniden Refah Partisi ise, anket sonuçlarında İYİ Parti ve Zafer Partisi'nden sonra 5. parti olabildi. İşte ORC anketinin ayrıntıları...

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ORC Araştırma, AK Parti'nin İBB adayının Murat Kurum olduğunun kesinleşmesinin ardından 15-18 ocak tarihleri arasında yaptığı ankette 2 bin 950 kişiye "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sordu. Anketten başa baş sonuçlar çıktı. Ankette en dikkat çeken ise DEM Parti oylarının ankette gösterilmemiş olması oldu. 'Diğer' seçeneği ise yüzde 2.3 oldu.

İBB seçiminde kime oy vereceksiniz?

ORC Araştırma'nın İstanbul'da yaşayan seçmenlere, şu anki oy verme eğilimlerini ölçmek amacıyla "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 38.9'u Ekrem İmamoğlu derken yüzde 37.2'si Murat Kurum cevabını verdi.

Yeniden Refah İYİ Parti ve Zafer'in gerisinde...

ORC anketinde İYİ Parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 4.1 çıkarken, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu'na oy vereceklerini söyleyenler yüzde 3.5 oldu. Yeniden Refah Partisi adayına oy vereceğini söyleyenler ise yüzde 2.5'te kaldı.