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Tarihi Babür Camisi Hindu tapınağına çevrildi, açılışı Başbakan Modi yaptı

Tarihi Babür Camisi Hindu tapınağına çevrildi, açılışı Başbakan Modi yaptı

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, tarihi Babür Camisi'nin (Babri Masjid) yerine inşa edilen Hindu tapınağının açılışını görkemli bir tören ve ayinle gerçekleştirdi.

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Aşırı sağcı, popülist politikalarıyla öne çıkan Modi, yaklaşan genel seçimde vaatlerinden biri olan caminin tapınağa çevrilmesi için taraftarlarına verdiği sözü böylece tuttu.

Ağustos 2020'de temel atma törenine de katılan Başbakan, mabedin içerisine 40 kilo ağırlığında gümüş bir tuğla koymuştu. Seçim kampanyasının en büyük vaatlerinden biri olan tapınak sayesinde Modi bir rekora imza atmak ve göreve üçüncü defa seçilmeyi hedefliyor. 

Tapınağın açılış töreninde düzenlenen ayini de bizzat yöneten Başbakan, altın süslemelerle bezenmiş ve elinde altın bir yay ve ok tutan tanrı heykelinin önüne bir lotus çiçeği yerleştirerek secde etti.

Milyonlarca Hint töreni televizyondan izlerken haber kanalları dini etkinliği kesintisiz olarak yayınladı.

Aralarında seçkin sanayiciler, politikacılar ve film yıldızlarının da bulunduğu yaklaşık 7 bin 500 kişi ayinde hazır bulundu. 

Modi, Hindistan'da din ve siyasetin eşi benzeri görülmemiş şekilde iç içe girmesine neden olan siyasi bir lider olarak görülüyor. 

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