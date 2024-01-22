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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu turdaki rakipleri belli oldu. Bu tur aynı zamanda büyük bir hesaplaşmaya sahne olacak. Sergen Yalçın'ın başında olduğu Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF'nin ikinci ve üçüncü liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, lig yönetimi direktörü Özcan Şefik ve kulüp temsilcileri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Volkan Can, "Son 16 turuna gelene kadar fair play ile mücadele eden takımlarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki turlarda başarılar diliyorum. 24Erzincanspor, son 16 turuna alt liglerden tek takım olarak devam ediyor. O yüzden onları ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ardından Besim Yalçın, karşılaşmaların 6-7-8 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacağını belirterek, kulüplere başarı dileğinde bulundu ve kura çekimine geçildi.

Bu turun en dikkat çeken eşleşmesi, Antalyaspor-Beşiktaş eşleşmesi oldu. Sergen Yalçın'a, Beşiktaş Yönetimi'nden hesap sormak için fırsat doğdu... Teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın başına geçmeyi beklerken kulüp yönetiminden haber gelmeyince Antalyaspor'a imza atmıştı. 

Yalçın, "Beşiktaş’tan haber gelmedi, ismim geçti. Ama yapacak bir şey yok. Çalışmak zorundayız." demişti. Daha sonra Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'u oturtmuştu.

Son 16 turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor

RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor

MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor

Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor

Gaziantep FK-Fenerbahçe

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