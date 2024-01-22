Kara kış kapıya dayandı, 20 ili kar vuracak! Meteoroloji ve Bakan Özhaseki'den uyarılar
Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava tahminlerine göre, 20 ile sarı kodlu alarm verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den de kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı geldi.
Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası giderek etkili olmaya başladı. Trakya'yı etkisi altına alan kar yağışı İstanbul'un kapısına dayanırken, uyarılar peş peşe geldi.
İstanbul'da hava nasıl olacak?: Çok bulutlu, İstanbul, bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova) ve Kırklareli yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bakan Özhaseki'den kar uyarısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt'in yükseklerinde beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışı için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.