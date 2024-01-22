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Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası, İzmir'de başladı

Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası, İzmir'de başladı

Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası, 21 ülkeden 307 sporcunun katılımıyla İzmir'de başladı.

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Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde, 6-10 yaş grubu sporcular yarıştı.

Yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde 9 ülkeden 53 sporcu, buz dansında 14 ülkeden 21 çift, diğer kategorilerde 212 sporcunun rekabet edeceği yarışlar, 28 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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