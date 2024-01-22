BIST 8.060
DOLAR 30,24
EURO 32,97
ALTIN 1.970,03
HABER /  SPOR

Arda Güler Ancelotti'ye bakıp ısınma yeleğini yere fırlattı

Arda Güler Ancelotti'ye bakıp ısınma yeleğini yere fırlattı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Real Madrid, lig sonuncusu Almeria karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı. Arda Güler, lig sonuncusu Almeria karşısında oyuna dahil olmayınca, ısınma bölümünden yedek kulübesine üzgün bir şekilde döndü.

Abone ol

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 1. dakikasında, Real Madrid defansının hatasını iyi değerlendiren ve ilk kez topla buluşan Almeria, Largie Ramazani'nin topu ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Yorgun ve isteksiz bir futbol ortaya koyan Real Madridli futbolcular Almeria kalesi önünde etkili ataklar gerçekleştiremedi.

Almeria'da Edgar Estrada'nın 43. dakikada gelen güzel golüyle şok yaşayan Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ikinci yarıya üç değişiklik yaparak, Nacho, Mendy ve Rodrygo'nun yerlerine Tchouameni, Fran Garcia ve Joselu'yu aldı.

Oyuna hızlı başlayan eflatun beyazlılar 57. dakikada Jude Bellingham'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi.

Almeria, 61. dakikada Sergio Arribas ile Real Madrid ağlarını havalandırsa da, VAR'a giden hakem pozisyon öncesinde Bellingham'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz sayarak, Dion Lopy'e sarı kart gösterdi.

Art arda rakip kale önüne gelen Madrid, 67. dakikada hakemin tekrardan VAR'a başvurduğu bir pozisyonda Vinicius Junior'un golüyle skora eşitliği getirdi. (2-2)

Karşılaşmanın geri kalan kısmında sürekli rakip kale önünde tehlikeli olan Real Madrid, aradığı galibiyet golünü 90+9. dakikada Dani Carvajal ile buldu.

Puanının 51'e çıkaran Real Madrid, bir maç eksiği olmasına rağmen aynı puandaki Girona'nın (49 puan) önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Girona bu akşam sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı yenmesi halinde lider olacak. Almeria ise 7 puanla son sırada bulunuyor.

Arda Güler yedek bekledi

Bu arada teknik direktör Ancelotti, kadroda olan ve bu maçta oynayacağı tahmin edilen Arda Güler'e fırsat vermedi.

İkinci yarı saha kenarında ısınan Arda, oyuna dahil olmayınca, yedek kulübesine üzgün bir şekilde döndü.

Real Madrid'e transfer olduğundan sonra, sezon öncesi hazırlık döneminde sakatlanan ve sağ dizinden ameliyat olan Arda, iyileştikten sonra da iki küçük sakatlık yaşadı.

Eflatun beyazlı formayla sadece Kral Kupası son 32 turunda 3. lig takımlarından Arandina'ya karşı oynanan maçta ilk 11'de çıkan ve 60 dakika oynayan Arda, İspanyol liginde henüz oynamadı.

Statta tribünden çekilen bir görüntüde, Arda Güler kenara doğru gelirken ısınma yeleğini çıkarıp yere fırlattığı görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ocakta unutulan süt, evi küle çevirdi! Yaşlı kadın gözyaşlarıyla izledi!
Ocakta unutulan süt, evi küle çevirdi! Yaşlı kadın gözyaşlarıyla izledi!
EKK sonrası yeni açıklama geldi: Yapısal reformlar hayata geçirilecek
EKK sonrası yeni açıklama geldi: Yapısal reformlar hayata geçirilecek
Ankara'da 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı!
Ankara'da 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Basketbol maçında kavga çıktı! Bir oyuncu yaralandı!
Basketbol maçında kavga çıktı! Bir oyuncu yaralandı!
ORC Araştırma'dan en son İstanbul anketi! İmamoğlu mu Kurum mu? Yeniden Refah'a büyük şok...
ORC Araştırma'dan en son İstanbul anketi! İmamoğlu mu Kurum mu? Yeniden Refah'a büyük şok...
Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası, İzmir'de başladı
Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası, İzmir'de başladı
Tarihi Babür Camisi Hindu tapınağına çevrildi, açılışı Başbakan Modi yaptı
Tarihi Babür Camisi Hindu tapınağına çevrildi, açılışı Başbakan Modi yaptı
Dokuz kafa darbesiyle eski sevgilisini darp eden sanığın yargılanması başladı
Dokuz kafa darbesiyle eski sevgilisini darp eden sanığın yargılanması başladı
Yiyen yarım saat sonra ölebiliyor! Zehirli balon balığı Marmara'ya akın etti
Yiyen yarım saat sonra ölebiliyor! Zehirli balon balığı Marmara'ya akın etti
Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti
Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti
'Hamas bebekleri öldürdü' iddiasını İsrailli yerleşimciler yalanladı
'Hamas bebekleri öldürdü' iddiasını İsrailli yerleşimciler yalanladı