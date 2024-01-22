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Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre şoku!

Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre şoku!

Euroleague’in 22. haftasında Zalgiris Kaunas ile oynanan mücadelesinde sakatlanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı forveti Dyshawn Pierre’in sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlanıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Dyshawn Pierre, Euroleague’in 22. haftasında deplasmanda oynanan Zalgiris Kaunas müsabakasında sakatlanarak kenara gelmişti.

Kanadalı basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 19 Ocak Cuma günü oynanan Zalgiris Kaunas karşılaşmasında sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan kontrollerinin ardından sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Dyshawn Pierre’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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