Ekrem İmamoğlu'ndan "sabotaj" yanıtı: Allah onlara akıl versin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Olmayan bir kaza anını ya da bozulmuş bir otobüs anını kayda almanın ya da Ekrem İmamoğlu’nun burada konuştuğu kelimeleri yapay zekayla çevirerek, bir yayın yaparak insanları aldatmanın tanıtıma katkı sunacağını düşünen bir anlayışla karşı karşıyayız. Uygun olmayan böyle tutum ve tavırları ortaya koyan kişilere, siyasi partilere ben Allah akıl versin diyorum. Akla bilime, tekniğe, eğitime ihtiyacı olanları da enstitü İsmek'e davet ediyorum" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İSMEK eğitmenler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Yaklaşmakta olan yerel seçimler nedeniyle adı gündemden düşmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sesi değiştirilerek sosyal medyada yayılan montajlı klip ve kurgu olduğu ortaya çıkan 'arızalı otobüs' videoları hakkında konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"5 yılı aşkın İstanbul ölçeğindeki mücadelem de iftiralarla, bir takım yalan ifadelerle, hatta kurum çalışanlarıyla konuşuyorum. Kurum çalışanlarına bile zamanı geldiğinde "terörist" diyen aklın aradan 1, 1.5 yıl geçtikten sonra sadece "O zaman siyasi" bir yorum yaptım diye bunu mahkemede ifadeye dönüştürmesini de ne kadar acı bir durum diye nitelendiriyorum. İşe aldığımı insanları suçlayan, hakkımızda suç duyurusunda bulunan, onarca müfettişi kurumumuza yollayan akıl bu kurumdan bir tane bile terörist bulamadan geri döndü. Şimdi de onu "O dönemdeki siyasi görüşümle beyanda bulundum" diye ifade edebiliyor. Bakın bunu bile her vatandaşımızın vicdanında sorgulaması gerektiğini düşünüyorum.

Benim milletimize toplumumuza, siyasi görüşü ne olursa olsun güvenim tam da şu bir avuç insanı nasıl çözeceğiz o konuda henüz bir yetenek ve fikir geliştiremedim. "

İmamoğlu, konuşmasında, montaj yoluyla kendisine atılan iftiralardan da bahsederek şunları söyledi:

"Başta şehrin kadınları olmak üzere bütün insanlarımızın kabiliyetleriyle para kazanan, iş sahibi olduğu bir kente dönüşmesi lazım. Zira hayatın zor koşulları dahilinde, özellikle bir ailede herkesin üretebiliyor olması, bu tür yaşamın en önemli kurallarından birisi. Bu bakımdan 2024 yılında Enstitü İstanbul İSMEK’e önemli bir bütçe ayırarak, bu alandaki gücümüzü daha da büyütmek ve artırmak hedefiyle yol yürüyoruz ama ne yazık ki bugün görüyoruz; öyle enteresan metotlarla, yani olmayan bir kaza anını ya da bozulmuş bir otobüs anını kayda almanın ya da Ekrem İmamoğlu’nun burada konuştuğu kelimeleri yapay zekayla çevirerek, bir yayın yaparak insanları aldatmanın tanıtıma katkı sunacağını düşünen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu, üzüntü verici.

"Allah akıl versin"

Bir yanıyla da karşımızdaki şu an mevcuda çıkmış olan anlayışın ya da yönetime gelmeye dönük adım atan anlayışın ortaya koyduğu metodun sadece şu olduğunu görüyoruz. Karalamak, kötülemek, aşağılamak veya olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek. İnanın, ne toplum kültürümüze uygun ne insani düşüncelere ya da mantığa uygun ne evrensel değerlere uygun ne inancımıza uygun olmayan bu tür tutum ve tavırları ortaya koyan kişilere, insanlara, siyasi partilere, gruplara ya da bu işe aday insanlara ben, ‘Allah akıl versin’ diyorum. Başka bir şey demek istemiyorum.

"Bir kısım siyasi gruplara kurs açmamız gerek"

Akla, bilime, tekniğe, eğitime ihtiyacı olanları da Enstitü İstanbul İSMEK’e davet ediyorum. Gelsinler, burada eğitim alsınlar. Belki de etik kuralları anlatmak, iyi insan olmayı, iyi vatandaş olmayı, ahlâklı birey olabilmeyi de anlatmak ve öğretmek konusunda, özellikle bu tür girişimleri olan bir kısım siyasi gruplara kurs olarak açmamız gerekiyor.

"Bizi izlemeye devam etsin"

İmamoğlu konuşmasını ardından program çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözleri sorulan İmamoğlu, seçim kampanyası dönemini bu hedef almalara yanıt vermekle geçirmeyeceğini ifade ederek, "Bizi izlemeye devam etsin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, 20 Ocak Cumartesi günü partisinin İstanbul ilçe adaylarını açıkladığı etkinlikte yaptığı konuşmada, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere ana muhalefet partisini ve İBB Başkanı'nı hedef almıştı.

İstanbul'un hizmet alamadığını savunan Erdoğan, "Son 5 yılda İstanbul yeniden o eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Bu güzel şehir, 5 yıl gibi kısa sürede çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. İstanbul hırsı boyunu aşanların oyuncağı haline gelmeyi hak etmiyor. İstanbul beceriksizlikleri hak etmiyor. İstanbul'un yönetimini devralanlar, temel atmama töreniyle başladılar" diye konuşmuştu.