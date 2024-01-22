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Fenerbahçe'de Fred şoku! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'de Fred şoku! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında sakatlanarak yerini Rade Krunic'e bırakan Fred'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Brezilyalı orta saha 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasında sakatlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Brezilyalı futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

Fred'in sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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