Hafize Gaye Erkan 20 gün sonra ABD'den döndü toplantıya katıldı

20 gündür ABD'de bulunan ve hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Türkiye'ye döndü. Erkan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

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Yılbaşı sonrası yatırım toplantılarına katılacağı gerekçesiyle ABD'ye giden Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 20 gün sonra Türkiye'ye döndü.

Yokluğunda kendisi ve ailesi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan, görevden alınacağı spekülasyonları yapılan Erkan, bu sabah Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum gibi başlıca konuların değerlendirildi.