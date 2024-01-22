Yeniden Refah Partisi’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sedat Yalçın oldu

Yeniden Refah Partisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın’ı aday gösterdi.

Abone ol

Ankara ve İstanbul’da ittifak kararı merakla beklenen Yeniden Refah Partisi, bir yandan adaylarını tanıtmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 313 belediye başkan adayını açıklayan partide son olarak dikkat çeken bir isim Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi.

Ak Parti’de 5 yıl İl Başkanlığı da yapan Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın, parti genel merkezinde yapılan görüşme sonrası Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından adaylığı resmi olarak duyuruldu.

‘Bursa’ya ve partimize hayırlı olsun’

Genel Başkan Erbakan’ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ak Parti’nin geçmiş dönem Bursa il başkanlarından, Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın Yeniden Refah Partimize katılarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Bursa’ya ve partimize hayırlı olsun.”

Sedat Yalçın ile birlikte açıklanan diğer bir aday da Bingöl Belediye Başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara oldu.

Sedat Yalçın kimdir?

1961 doğan ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini icra eden Sedat Yalçın, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 1982 mezunu.

Maliye Bakanlığında 10 yıl süre ile Vergi Başmüfettişliği yaptı. Türkiye'nin birçok bölgesinde vergi incelemeleri ve kamu kurumları teftişi görevleri ile bulundu.

Ankara Defterdar Yardımcılığı görevini yürüttü.

Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Baş denetçi sıfatları ile 20 yıla yakın süre yabancı sermayeli büyük ölçekli şirketlerde ve farklı sektörlerde vergi danışmanlığı ve bağımsız denetim çalışmaları yürüttü.

Ekonomi, Kamu Maliyesi, Kent Ekonomileri ve Sürdürülebilir Kentler ile ilgili kitap ve makaleleri yerel ve ulusal basında ve hakemli dergilerde yayınlandı.

20 yılı aşkın siyasi deneyiminde, AK Parti’de il başkanlığı yaptığı 5 yıl boyunca geçirdiği yerel ve genel seçimlerde, Bursa’nın başarısını rekor seviyelere yükseltti.

Türkiye’de ilk sayılabilecek, uluslararası uzmanların katılımı ile ‘Bursa 2023 Kent Vizyonu’nu hazırladı ve ekibi ile birlikte Bursa halkına sunumunu gerçekleştirdi.

İklim Değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatının ülkemiz ekonomisi ve kentleri üzerinde oluşturacağı etkileri araştırmak ve yol gösterici çalışmalar yürütmek üzere tecrübeli ve uzman bir grupla Sürdürülebilir Kent Araştırmaları Derneği (SÜKAD) kurucu başkanlığını üstlendi.

Bursaspor Divan Kurulu Üyesi. Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası, Kızılay Bursa Şubesi, Maliye Gelirler Kontrolörleri Vakfı, Kamu Politikaları Enstitüsü, Balkan-Kafkas ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerine ait yöre derneklerinde Onur üyelikleri bulunmaktadır.

İngilizce bilen Sedat Yalçın, evli ve 2 çocuk babasıdır.