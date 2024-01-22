Yeni Şafak yazarı ilk Türk astronot Gezeravcı'nın 'Atatürk' sözlerinden rahatsız oldu! 'Hazin, çok hazin...'

Yeni Şafak yazarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözlerini hedef aldı. Aydın, Gezeravcı için, "Ülkenin yüzde 1-2'lik bir kesimine hitap edip yüzde 90'ları ayrıştırıyor" suçlaması yaptı.

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Yeni Şafak Gazetesi yazarı Aydın Ünal, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu sırasındaki 'Atatürk'lü mesajından rahatsız olduğunu gizlemedi. Gezeravcı'nın, Axiom-3 (Ax-3) kapsamında başladığı uzay yolculuğu sırasındaki ilk sözü Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü olmuştu.

İlk Türk astronotu iftiharla izledik...

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Aydın Ünal, bugünkü "Erken uyarılar" başlıklı yazısında" Alper Gezeravcı'yı ülkeyi ayrıştırmakla suçladı. "Türkiye'nin uzaya giden ilk astronotunu milletçe büyük iftiharla izledik." diyen Ünal şunları yazdı:

Yüzde 1-2'lik kesime hitap edip, yüzde 90'ları...

"Fırlatma anında milyonlar gibi ben de gözyaşlarımı tutamadım. Ne var ki astronotumuz mikrofonu eline aldıkça, Mustafa Kemal'e de ait olmayan bir sözle, ülkenin yüzde 1-2'lik bir kesimine hitap edip yüzde 90'ları ayrıştırıyor."

Statükoya demir atmak hazin, çok hazin..."

"Türkiye'yi ayrıştıran, ufkunu kapatan, ülkeye pranga olan Kemalist statükoya karşı verilen o kadar başarılı mücadelenin ardından dönüp dolaşıp statükoya demir atmak... Hazin, çok hazin..."