Rapid Wien-Slovacko maçında bahis iddiası! TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antalya Belek'te Rapid Wien ile Slovacko arasında oynanan hazırlık maçını yöneten Türk hakemlerin yasadışı bahis yaptığına yönelik dış basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te kamp yapmakta olan Avusturya'nın Sk Rapid Wien ve Çekya'nın 1. FC Slovacko kulüpleri arasında oynanan hazırlık maçı ile ilgili iddialar üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur.

Türkiye'de yapılan bu hazırlık maçı ile ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir izin başvurusu yapılmamıştır.

"Söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır"

TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuru yapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır.

"Maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır"

Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesi Talimatı kapsamı dışında olduğundan, 'onaylanmış hazırlık maçı statüsü' bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır.

Maçı yöneten kişinin hakem lisansı yok!

Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

Olay:

Avusturya takımlarından Rapid Wien ile Çek takımı Slovacko arasında 18 Ocak 2024'te Antalya Belek'te oynanan hazırlık karşılaşmasında şike yapıldığı yönünde bir iddia ortaya atıldı.

Avusturya'dan Kronen Zeitung'un haberine göre; Rapid Wien, Slovacko'yu 2-1 mağlup ettiği maçta 3 kez penaltı düdüğü çaldı.

2.6 milyon TL'lik bahis

İki takımın da bahis mafyasının kurbanı olduğuna dair iddialar gündeme getirildi. Haberde yer alan detaylara göre, ikiden fazla gol atılacağına dair 80 bin euro (Yaklaşık 2.64 milyon TL) bahis yapıldığı belirtildi.

Maçın orta hakeminim kararlarının yanı sıra yardımcı hakemin zaman zaman cep telefonuna baktığı iddia edildi. SK Rapid Wien Genel Müdürü Steffen Hofmanni maçtan sonra yaptığı açıklamada "Oyun sırasında hayrete düştük ve buna inanamadık" dedi. Slovacko kaptanı Michal Kadlec de sosyal medya platformunda maç hakkında “Futbolda hala böyle şeylerin olması üzücü." yorumunda bulundu.