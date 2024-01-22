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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Dün oynanan Samsunspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 23 Ocak Salı günü yapacağı çalışmayla RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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