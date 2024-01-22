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Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı, İrlanda'yı 3-1 yendi

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı, İrlanda'yı 3-1 yendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 22. kez düzenlenen Ege Kupası, ilk gün müsabakalarıyla başladı.

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Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen, Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde 2 karşılaşma oynandı.

Türkiye, İrlanda karşısında ilk yarısı golsüz eşitlikle biten müsabakanın 49. dakikasında Ozan Demirbağ'ın golüyle 1-0 öne geçti. İrlanda, 52. dakikada Michael Noonan'ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı. 65'inci dakikada Ozan'la bir gol daha bulan Türkiye, 85. dakikada Furkan Koçak'ın golüyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Yunanistan, Çekya'yı 1-0 yendi.

Organizasyon, 24 Ocak Çarşamba günü saat 12.30'daki İrlanda-Çekya ve saat 14.30'daki Yunanistan-Türkiye maçlarıyla devam edecek.

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