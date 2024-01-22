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Bakasetas transferi resmen açıklandı

Bakasetas transferi resmen açıklandı

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunanistan takımı Panathinaikos, Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı.

Panathianaikos Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Anastasios Bakasetas transferini resmen duyurdu. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Haydi Taso!" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor formasıyla 122 maça çıkan Yunan yıldız, bu karşılaşmalarda 33 gol atarken 24 de asist yaptı. 

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