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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ'da partililerle buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ'da partililerle buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra bu kentin dirençli bir kent olması, depreme, doğal afetlere, yoksulluğa dirençli bir kent olması için sizden yetki istiyoruz. Biz bu kentin direncini artıracağız" dedi.

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Özel ve beraberindekiler, Tunceli'deki temaslarının ardından geldiği Elazığ'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Özel, parti binasının önünde yaptığı konuşmada, Tunceli'deki programının ardından Elazığ'daki baba ocağına çay içmeye geldiklerini söyledi.

Elazığ gibi vatanını, milletini, bayrağını, atasını sevenlerin ata evinde, baba evinde her zaman yeri olduğunu aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Elazığ’ın bu evladına Çağlar başkana oy vereceksiniz. Geçmiş dönemde Çağlar başkanımla Gürsel vekilim uyumlu bir çalışma gösterdiler. 31 Mart'ta adayımız Çağlar'ı bir dönem yetkilendirin, memnuniyet seçildiğinde iki katına çıkmazsa bir daha aday yapmayalım onu. Ama emin olun Elazığ'ın çehresi değişecek, kaderi değişecek, geleceği değişecek öyle bir Elazığ olacak ki diyeceksiniz iyi ki bu sefer böyle yaptık."

Bundan sonraki süreçte güzel günlerde birlikte olacaklarını kaydeden Özel, "Acıyı, depremi, sıkıntıları birlikte yaşadık. Bundan sonra bu kentin dirençli bir kent olması, depreme, doğal afetlere, yoksulluğa dirençli bir kent olması için sizden yetki istiyoruz. Biz bu kentin direncini artıracağız, Elazığ'ı ayağa kaldıracağız, Elazığspor'u ayağa kaldıracağız. Elazığlıların yüzünü güldürüp rahat ettireceğiz" dedi.

"İyi, dürüst yönetim ve çokça hizmet vadediyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçildiği her yerde yaptığı işleri Elazığ'da da yapacaklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de göç alan belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor, göç veren belediyeleri de Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. Dönün bakın şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelere, elbette orası göç alıyor, bütün Elazığlıları, Malatyalıları, Tuncelileri, Sivaslıları, Kadıköy'e, Karşıyaka'ya, Beşiktaş'a, Bornova'ya Manavgat'a götüremeyiz. Ama Elazığlılar isterse başkana oy verirler o belediyecilik anlayışını memleketlerine getirirler. Biz size iyi, dürüst yönetim ve çokça hizmet vadediyoruz, hepinizden bir kez daha 31 Mart'ta belediye başkan adaylarımıza destek bekliyorum."

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