İsveç'in NATO üyeliği TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.

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Türkiye, güvenlik konusundaki endişeleri sebebiyle İsveç'in üyeliğine uzunca bir süre onaylamadı. İsveç'teki terör eylemleri, Türkiye'nin geri adım atmasındaki en belirleyici sebeplerden biri. İsveç, Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etse de ülkede yaşanan PKK eylemleri bir süre gerilime neden oldu. NATO'ya girebilme konusunda Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç için tarihi an geldi..

Komisyondan geçti

En son İsveç'in NATO’ya üye olabilmesi için TBMM’de Dış İşleri Komisyonu’nda görüşülen üyelik protokolü kapsamındaki kanun teklifi komisyonda kabul edilmişti.

Komisyonda kabul edilen teklifin, TBMM Genel Kurulu'nda da oylanması bekleniyordu..

Meclis'te oylanacak

Teklifin bu hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Genel Kurul'un da onayının ardından Meclis süreci tamamlanmış olacak. Oylamaya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu aranıyor.

İttifakın 32. üyesi

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.

Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29’u İsveç’in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti.