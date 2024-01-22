BIST 8.010
DOLAR 30,26
EURO 32,96
ALTIN 1.965,23
HABER /  POLİTİKA

Fatih Portakal: Başak Demirtaş aday olursa bay bay Ekrem İmamoğlu

Fatih Portakal: Başak Demirtaş aday olursa bay bay Ekrem İmamoğlu

Başak Demirtaş'ın İBB başkanlığı için aday olma ihtimalini değerlendiren Fatih Portakal, "Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday gösterilecek olursa ihtimal dahilinde bay bay Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.

Abone ol

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Seçim tarihi yaklaştıkça siyaset gündemi hareketleniyor.

AK Parti, İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok'u; CHP ise İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı aday gösterecek.

Başak Demirtaş'tan İstanbul için adaylık açıklaması

DEM Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesini isteyen CHP'ye eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan bir sürpriz geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Başak Demirtaş, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" şeklinde konuştu.

Fatih Portakal: Bay bay Ekrem İmamoğlu

Fatih Portakal, Sözcü TV'deki canlı yayınında Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimalini değerlendirdi.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Fatih Portakal, "Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday gösterilecek olursa, ihtimal dahilinde, bay bay Ekrem İmamoğlu. Bu kadar net, sonuç ortada. Veya DEM Parti, CHP'ye aba altından sopa gösteriyor olabilir" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump hakkındaki "Jean Carroll davası" ertelendi
Trump hakkındaki "Jean Carroll davası" ertelendi
Kayserispor sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu
Kayserispor sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu
Almanya'da ordudaki personel eksikliği yabancılarla giderilsin önerisi
Almanya'da ordudaki personel eksikliği yabancılarla giderilsin önerisi
Kırgızistan'da 7,0 büyüklüğünde şiddetli deprem
Kırgızistan'da 7,0 büyüklüğünde şiddetli deprem
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ'da partililerle buluştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ'da partililerle buluştu
İsveç'in NATO üyeliği TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak
İsveç'in NATO üyeliği TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak
İçişleri Bakanlığı'ndan APP plaka uyarısı! Hapis ve para cezası yolda
İçişleri Bakanlığı'ndan APP plaka uyarısı! Hapis ve para cezası yolda
Bakan Yerlikaya'dan Antalya ve Muğla'da kıyıya vuran cesetlere ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Antalya ve Muğla'da kıyıya vuran cesetlere ilişkin açıklama
Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
İYİ Parti, Ankara adayını Cengiz Topel Yıldırım olarak belirledi
İYİ Parti, Ankara adayını Cengiz Topel Yıldırım olarak belirledi
Bakasetas transferi resmen açıklandı
Bakasetas transferi resmen açıklandı
Kosova Mehmetçik'e emanet: Her türlü tehdide yanıt vermeye hazırız
Kosova Mehmetçik'e emanet: Her türlü tehdide yanıt vermeye hazırız