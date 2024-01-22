Fatih Portakal: Başak Demirtaş aday olursa bay bay Ekrem İmamoğlu

Başak Demirtaş'ın İBB başkanlığı için aday olma ihtimalini değerlendiren Fatih Portakal, "Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday gösterilecek olursa ihtimal dahilinde bay bay Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.

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Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Seçim tarihi yaklaştıkça siyaset gündemi hareketleniyor.

AK Parti, İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok'u; CHP ise İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı aday gösterecek.

Başak Demirtaş'tan İstanbul için adaylık açıklaması

DEM Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesini isteyen CHP'ye eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan bir sürpriz geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Başak Demirtaş, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" şeklinde konuştu.

Fatih Portakal: Bay bay Ekrem İmamoğlu

Fatih Portakal, Sözcü TV'deki canlı yayınında Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimalini değerlendirdi.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Fatih Portakal, "Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday gösterilecek olursa, ihtimal dahilinde, bay bay Ekrem İmamoğlu. Bu kadar net, sonuç ortada. Veya DEM Parti, CHP'ye aba altından sopa gösteriyor olabilir" dedi.