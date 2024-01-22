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Kayserispor sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu

Kayserispor sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 90+5'te Ali Yaşar attı.

Bu sonucun ardından Kayserispor, 29 puanda kalırken İstanbulspor puanını 10'a yükseltti. 

Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak. İstanbulspor ise deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. 

Kayserispor galibiyeti unuttu

Süper Lig'de son olarak Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor geriye kalan maçlarda 5 mağlubiyet aldı. İstanbulspor'a da 1-0 mağlup olan Kayserispor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı. 

İstanbulspor 7 maç sonra kazandı

İstanbulspor ise Süper Lig'de son olarak Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Geriye kalan maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan İstanbul ekibi 7 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

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