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Kırgızistan'da 7,0 büyüklüğünde şiddetli deprem

Kırgızistan'da 7,0 büyüklüğünde şiddetli deprem

Kırgızistan'da 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Çin, Kazakistan ve Tacikistan'da da hissedildi.

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Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su kenti olan 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin ile Kırgızistan sınırında bulunan Uygur-Özerk Bölgesi'nde gece saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. EMSC, yerel saatle 00.09'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

Bölge halkı sokaklara indi

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle bölge halkı evlerinden sokaklara çıktı.

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