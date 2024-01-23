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Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu baş başa yemek yedi! Özel'in teklifini reddetti

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu baş başa yemek yedi! Özel'in teklifini reddetti

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni Genel Başkanı Özgür Özel akşam yemeğinde buluştu. Kulislerde yeni yönetimin Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde sahaya inmesini teklif ettiği ancak kendisinin buna sıcak bakmadığı belirtiliyor.

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CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni Genel Başkanı Özgür Özel akşam yemeğinde buluştu. Özel, dün CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç’in 8'inci ölüm yıldönümü için düzenlenen anma töreninden sonra Ankara’ya döndü ve Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'na vefa açıklaması

Özel törendeki konuşmasında “‘Kemal Bey’e vefalı olun’ diyorlar. Bir önceki genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur” dedi. Bu açıklamanın ardından Özel, Tunceli dönüşünde Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde buluştu.

'Sahaya in' teklifini reddetti

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde baş başa yenen yemekte yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. 19.40’ta başlayan yemek geç saatlere kadar sürdü. Kulislerde yeni yönetimin Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde sahaya inmesini teklif ettiği ancak kendisinin buna sıcak bakmadığı belirtiliyor.

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