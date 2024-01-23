Aylin Kotil'in seçim sponsoru Rahmi Koç mu? Nereden geliyor bu kampanyanın parası?

CHP'nin İstanbul Şişli adayı Aylin Kotil olsa da olmasa da üzerine Rahmi Koç gölgesi düştü. Rahmi Koç'un Ekrem İmamoğlu'na "Aylin Hanım'ı aday gösterin" diye mektup yazdığı iddia edildi. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Şişli'nin her sokağının Aylin Kotil afişleriyle dolu olduğunu belirtip, "Kotil, sıkı bir kampanya yürütüyor ilçede. Rahmi Koç, maddi destek mi sağlıyor acaba? Bilemiyorum" dedi.

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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, iş insanı Rahmi Koç'un İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yazdığı iddia edilen "Aylin Kotil'i Şişli'den aday gösteriniz" konulu mektup gönderdiğini hatırlatıp, "Böyle bir ilçenin belediye başkan adayı için Rahmi Bey’in ricacı olması hayli cüretkâr bir tutum gibi geldi bana" dedi. Hakan, mektubun Özgür Özel değil de, Ekrem İmamoğlu'na yazılmasını "manidar" bulduğunu kaydetti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Koç, Kotil'e destek mi sağlıyor?

İddia şu: Rahmi Koç, Ekrem İmamoğlu’na bir mektup yazmış. Mektubunda şöyle demiş: “Aylin Kotil’i Şişli’den aday gösteriniz.”

Ben bir Şişli sakiniyim.

Bir süredir ilçe sokaklarında dolaşırken kafamı nereye çevirsem Aylin Kotil pankartlarıyla karşılaşıyorum.

İyi tasarlanmış pankartlar bunlar. Kotil, sıkı bir kampanya yürütüyor ilçede.

Rahmi Koç, maddi destek mi sağlıyor acaba? Bilemiyorum.

Hayli cüretkar bir tutum gibi geldi

Şişli, CHP’nin kalesi. CHP, burada herhangi bir ceketi aday gösterse kazanıyor. O derece yani.

Böyle bir ilçenin belediye başkan adayı için Rahmi Bey’in ricacı olması hayli cüretkâr bir tutum gibi geldi bana.

Belki de Aylin Hanım’ı kıramamış, çok da ciddiye almadan öylesine bir mektup yazmıştır. Bilemiyorum.

Mektubun yazıldığı adres manidar

Mektubun kime yazıldığı da pek manidar geldi bana.

Özgür Özel’e yazmamış mektubu Rahmi Bey, Ekrem İmamoğlu’na yazmış.

Böyle yapmasının iki nedeni olabilir:

Ya partide asıl güç İmamoğlu’dur mesajı vermek istemiş olabilir ya da gücün İmamoğlu’nda olduğu kanısına kapılmış olabilir.

Hangi şık doğru acaba? Bunu da bilemiyorum.

Böyle bir mektubu sağ partiye yazamaz!

Ne kadar çok “bilemiyorum” dedim yazı boyunca.

Madem öyle “net biliyorum” dediğim bir şeyi de yazayım.

Türkiye’nin en zengin işinsanı olarak Rahmi Bey’in böyle bir mektubu, sağcı bir partiye yazma ihtimali ne kadar düşükse... CHP gibi sol olmak iddiasındaki bir partiye yazma ihtimali o kadar yüksek.

CHP’nin kaderi bu galiba. Bir türlü sol olamıyor.

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