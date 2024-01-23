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Muharrem İnce sessizliğini bozdu, Cuma gününü işaret etti! Ekrem İmamoğlu'na rakip çıkarıyor

Muharrem İnce sessizliğini bozdu, Cuma gününü işaret etti! Ekrem İmamoğlu'na rakip çıkarıyor

14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'le görüşmüş ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek vereceğini açıklamıştı. İnce, yerel seçim öncesi sessizliğini bozacağı mesajı verip "Cuma gününe kadar sabredin" mesajı verdi. Barış yarkadaş, İnce ile görüştü ve Memleket Partisi'nin İBB adayının Mehmet Sevigen olacağını duyurdu.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarih verdi, yerel seçim öncesi süren sessizliğini bozacağını açıkladı. İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüş ve işbirliği sorularına "Oyalamaya kalkarlarsa ben de adaylarımı açıklamaya başlarım" demişti.

Cuma gününe kadar daha sabredin...

Gece yarısı X hesabından paylaşım yapan Muharrem İnce, "Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için" ifadelerini kullandı. İnce'nin CHP'den beklediği teklifi alamadığı ve aday çıkaracağı konuşulmaya başlandı.  

Muharrem İnce 4 Ocak’ta CHP lideri Özgür Özel ile görüşmüştü.

CHP ile görüşmelerimiz sürüyor

Barış Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında Muharrem İnce'yi aradığını ve "CHP ile görüşmeler kesildi mi?" diye sorduğu belirterek İnce'nin cevabını aktardı: "Hayır, görüşmelerimiz sürüyor. İddia edildiği gibi görüşmelerimiz kopmuş değil. Ancak biz başvuruları alıyoruz. Bugün 160 başvuru aldık, yarın da 300'e yakın müracaat bekliyoruz."

Muharrem İnce, iki kez Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini duyurmuştu. 

Mehmet Sevigen İBB adayı oluyor

Barış Yarkadaş, canlı yayında çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Memleket Partisi'nin İstanbul adayının kim olacağını açıklayan Yarkadaş, "Benim edindiğim izlenim Özel'den son bir görüşme veya karar bekliyor. Kendisine bazı tekliflerin yapıldığını biliyorum. CHP ile görüşmeler olumlu sonuçlanmazsa daha önce dediğim gibi Mehmet Sevigen, Memleket Partisi'nin İBB adayı olacak. dedi.

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