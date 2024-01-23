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CHP'nin İstanbul adayları sızdı! Aylin Kotil, Şişli'de Rahmi Koç çiziği yedi

CHP'nin İstanbul adayları sızdı! Aylin Kotil, Şişli'de Rahmi Koç çiziği yedi

CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları sızdı. Rahmi Koç'un "Aylin Hanım'ı aday yapın" deyi Ekrem İmamoğlu'na mektup yazması işe yaramadı. Kotil, Şişli'den aday gösterilmedi. İmamoğlu'nun beiktaş adayı yapmak istediği Murat Ongun da listeye giremedi. İşte CHP'nin İstanul ilçe belediye başkan adayları...

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CHP’de İstanbul ilçe adayları belli oldu. Adayların PM onayı sonrası açıklanması bekleniyor. Sızan listede en dikkat çeken ise işadamı Rahmi Koç'un Şişli'den aday gösterilmesini istediği Aylin Kotil'in aday yapılmaması oldu. Listede Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat ongun da yer almadı. Ongun'un Beşiktaş Beledie Başkan adayı gösterileceği konuşuluyordu. İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları...

ADALAR: Esra Huri Bulduk ya da Ercan Akpolat
ARNAVUTKÖY: Seval Ödemiş
ATAŞEHİR: Onursal Adıgüzel
AVCILAR: Murat Tercan
BAĞCILAR: Gülcan Varis
BAHÇELİEVLER: Musa Çulha a da Gökmen Güneş
BAKIRKÖY: Sedat Yalçınkaya
BEŞİKTAŞ: Rıza Akpolat
BEYKOZ: Alaaddin Köseler
BEYLİKDÜZ: Murat Çalık
BÜYÜKÇEKMECE: Hüseyin Akgün
ÇEKMEKÖY: Seyfettin Yıldırım ya da Hüseyin Sipahi
KADIKÖY: Mesut Kösedağı
KAĞITHANE: Ahmet Özdemir ya da Hikmet Yıldız
KARTAL: Gökhan Yüksel
KÜÇÜKÇEKMECE: Kemal Çebi
MALTEPE: Esin Köymen
SARIYER: Oktay Aksu
SULTANBEYLİ: Ayhan Koç
SULTANGAZİ: Aysel Elmas ya da Ali Acar
ŞİŞLİ: Emrah Şahan
ÜMRANİYE: Sacit Eyüpoğlu
ZEYTİNBURNU: Metin Doğan

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