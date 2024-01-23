CHP'nin İstanbul adayları sızdı! Aylin Kotil, Şişli'de Rahmi Koç çiziği yedi

CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları sızdı. Rahmi Koç'un "Aylin Hanım'ı aday yapın" deyi Ekrem İmamoğlu'na mektup yazması işe yaramadı. Kotil, Şişli'den aday gösterilmedi. İmamoğlu'nun beiktaş adayı yapmak istediği Murat Ongun da listeye giremedi. İşte CHP'nin İstanul ilçe belediye başkan adayları...

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CHP’de İstanbul ilçe adayları belli oldu. Adayların PM onayı sonrası açıklanması bekleniyor. Sızan listede en dikkat çeken ise işadamı Rahmi Koç'un Şişli'den aday gösterilmesini istediği Aylin Kotil'in aday yapılmaması oldu. Listede Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat ongun da yer almadı. Ongun'un Beşiktaş Beledie Başkan adayı gösterileceği konuşuluyordu. İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları...

ADALAR: Esra Huri Bulduk ya da Ercan Akpolat

ARNAVUTKÖY: Seval Ödemiş

ATAŞEHİR: Onursal Adıgüzel

AVCILAR: Murat Tercan

BAĞCILAR: Gülcan Varis

BAHÇELİEVLER: Musa Çulha a da Gökmen Güneş

BAKIRKÖY: Sedat Yalçınkaya

BEŞİKTAŞ: Rıza Akpolat

BEYKOZ: Alaaddin Köseler

BEYLİKDÜZ: Murat Çalık

BÜYÜKÇEKMECE: Hüseyin Akgün

ÇEKMEKÖY: Seyfettin Yıldırım ya da Hüseyin Sipahi

KADIKÖY: Mesut Kösedağı

KAĞITHANE: Ahmet Özdemir ya da Hikmet Yıldız

KARTAL: Gökhan Yüksel

KÜÇÜKÇEKMECE: Kemal Çebi

MALTEPE: Esin Köymen

SARIYER: Oktay Aksu

SULTANBEYLİ: Ayhan Koç

SULTANGAZİ: Aysel Elmas ya da Ali Acar

ŞİŞLİ: Emrah Şahan

ÜMRANİYE: Sacit Eyüpoğlu

ZEYTİNBURNU: Metin Doğan