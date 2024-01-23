İYİ Parti'nin İstanbul adayı son anda adaylıktan çekildi! İşte İYİ Parti'nin yeni İBB Başkan adayı

İYİ Parti Ekrem İmamoğlu'na rakip olması için ünlü işadamı Ali Fatinoğlu’na teklif yaptı. Teklifi kabul eden Fatinoğlu, dün adaylıktan çekildi. Akşener bunun üzerine Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olmak istemeyen Buğra Kavuncu'yu aday olmaya zorladı ve aday yaptı.

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İYİ Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı hala resmi olarak belirsizliğini korusa da İYİ Parti kulislerine göre aday kesinleşti. Gazeteci Barış Yarkadaş, iki partinin İstanbul adayı için canlı yayında isim verdi, dönen pazarlıkları anlattı. İşte Yarkadaş'ın TV100 canlı yayınında duyurduğu o kulisler...

Önce adaylığı kabul etti, dün çekildi

- İYİ Parti Genel Merkezi Genel Başkan Yardımcıları Buğra Kavuncu ve Burak Akburak geride bıraktığımız pazartesi günü İYİ Parti adına iş insanı Ali Fatinoğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını resmi olarak teklif ettiler. Ali Fatinoğlu geçen hafta Buğra Kavuncu ve Burak Akburak ile yaptığı görüşmede İBB adaylığını kabul etmiş olmasına rağmen adaylıktan dün çekildi.

Karşılıklı uyumsuzluktan dolayı çekildim

- Bugün Ali Fatinoğlu’nu aradım. Dedim ki “Ali Bey İBB Adaylığını kabul ettiğiniz ardından da çekildiğinizi duydum doğru mu?” dedim. “Evet, geçen hafta bana adaylık resmi olarak teklif edildi ancak ben karşılıklı uyumsuzluktan dolayı adaylıktan çekildim ve bunu İYİ Parti Genel Merkeze de bildirdim” dedi.

Akşener, Kavuncu'yu köşeye sıkıştırdı

- Ben sonra İYİ Partili yöneticileri, kaynaklarımı aradım. Dedim ki 'Ali Fatinoğlu adaylıktan çekilmiş. İstanbul adayınız kim olacak?' Söyledikleri şey şu 'İYİ Parti’nin İstanbul adayı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu olacak.' Buğra Kavuncu’yu Meral Hanım adaylığa zorladı. Güvenilirlik testine soktu. Çünkü Buğra Kavuncu Ekrem İmamoğlu’na karşı aday olmak istemiyordu.