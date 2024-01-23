Buket Aydın hesabı erkek ödemeli dedi Özgür Demirtaş olay cevabı yapıştırdı

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan spiker Buket Aydın açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde 2 milyon 500 bin TL değerindeki saatiyle gündem olan Buket Aydın "Hesabı erkek ödemeli. Erkekliğin doğasından gelir" deyince Özgür Demirtaş kendini tutamadı.

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Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan spiker Buket Aydın son dönemde özel hayatı kadar yorumlarıyla da gündemde. Özgür Demirtaş ile son dönemde girdiği polemikle de adından söz ettiren spiker yine sosyal medyada gündeme geldi.

Özgür Demirtaş kendini tutamadı

Ünlü bir markanın vergiler hariç 2 milyon 500 bin lira değerindeki saatiyle dikkat çeken Buket Aydın İlişki Koçu Adil Yıldırım ile bir program yaptı. Buket Aydın bu programda söyledikleriyle gündeme geldi.



İlişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında asla hediye almadığını belirten Aydın, yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savundu.



Bunun erkeğin doğasında olduğunu söyleyen Buket Aydın, kendisiyle aynı statüde birini aradığını söyledi.



Buket Aydın konuşmasında "Erkek seni bir yere götürdüyse hesabını ödeyecektir, bu erkekliğin doğasından gelir. Ben kadınım ben öderim yok, normal arkadaşımın bile hesabını ödemem. Beni yemeğe götürmesin kardeşim bana bir yemek ısmarlıyamıyorsa zaten benimle aynı statüde değildir" dedi.



Aydın "Davul bile dengi dengine çalar" diyerek de konuya noktaya koydu. Sosyal medyada gündeme gelen Aydın'a "Yine saçmalamış", "Kredi kartı verelim", "Özgür Demirtaş haklıymış" yorumları yapıldı.

Buket Aydın'ın yıllar önce katıldığı bir programda "Patronunun kredi kartını kullananlar" sözlerine üstü kapalı göndermede bulunan Özgür Demirtaş spikerle girdiği bir tartışmada "Kredi kartım bana ait" diyerek dikkat çekmişti.



Özgür Demirtaş da tabii bu gündeme tepkisiz kalamadı ve sosyal medyada yine kredi kartı göndermesi yaptı.