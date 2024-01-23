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İran'da protestocuya idam kararı

İran'da protestocuya idam kararı

İran Yargısı, 2022'de ülke çapındaki bir protesto hareketi sırasında iki polis memurunu öldürdüğü ve beş kişiyi yaralamakla suçlanan bir erkeğin idamına karar verdi. Yargıya bağlı Mizan Haber Ajansı "Sanık Mohammad Ghobadlou'ya yönelik idam cezası, Yüksek Mahkeme tarafından onaylandıktan sonra bu sabah erken saatlerde uygulamaya konuldu" dedi.

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İran'da İslam Cumhuriyeti'nin zorunlu kıyafet kuralını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklanan genç kadın Mahsa Amini'nin Eylül 2022'de polis nezaretinde ölümü, yetkililere karşı yıllardır görülen en büyük muhalefet gösterisinde aylarca süren hükümet karşıtı protestolara yol açmıştı.

Reuters'ta yer alan habere göre bu protestolara katılan iki polisin ölümüne ve beş kişinin yaralanmasına yolan açan bir erkek cinayet suçlamasından yargılandı.

Yargıya bağlı Mizan haber ajansı, "Sanık Mohammad Ghobadlou'ya yönelik idam cezası, Yüksek Mahkeme tarafından onaylandıktan sonra bu sabah erken saatlerde uygulamaya konuldu" açıklamasında bulundu.

Ghobadlou, cinayet suçunun yanı sıra "yeryüzünde yolsuzluk" suçundan da idam cezasına çarptırıldı.

Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları Grubu, Ghobadlou'nun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ve bipolar durumunun İran'ın yargı sistemi tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü, "Ghobadlou, işkenceyle lekelenen 'itiraflar' ve zihinsel engeline rağmen sıkı bir akıl sağlığı değerlendirmesi yapılması yönündeki taleplerin reddedildiği ve adil olmayan düzmece davalar sonrasında iki ölüm cezasına çarptırıldı" dedi.

Mizan Haber Ajansı ise sanığın duruşması sırasında iddiaları reddettiğini belirterek, zihinsel engelli iddialarının yanlış olduğunu söyledi.

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