BIST 8.145
DOLAR 30,27
EURO 33,04
ALTIN 1.977,78
HABER /  DÜNYA

Japonya'nın Ay'a iniş yapan aracının bataryası bitti

Japonya'nın Ay'a iniş yapan aracının bataryası bitti

Ay'a başarılı iniş yapan Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "SLIM" aracının bataryasının birkaç saatte bittiği bildirildi.

Abone ol

Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) açıklamasında, "Moon Sniper" takma isimli "Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı'nın" (SLIM) uzay yolculuğuna yönelik bilgilerini güncelledi.

SLIM aracının 20 Ocak'ta yerel saatle 00.20'de Ay'a başarılı şekilde iniş yaptığı ancak 2 saat 40 dakika sonra bataryasının tükendiği aktarıldı.

Araçtaki yerleşik güneş panellerinin, güneş yönüne doğru bakmadığı için enerji üretemediği ve böylelikle bataryasının şarj edilemediği bildirildi.

Diğer fonksiyonları çalışan aracın, Güneş ışınlarının, Ay'ın batı yönüne yansımasıyla şarj edilerek yeniden başlatılabileceği belirtildi.

Ulusal basın hafta sonu, Japonya'nın, Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a iniş yapma başarısını gösteren 5. ülke olduğunu aktarmıştı.

SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.

JAXA, SLIM aracının, Ay'a "benzeri görülmemiş derecede yüksek hassasiyette bir iniş" sağlamasının beklendiğini açıklamıştı.

Mitsubishi Electric üretimi 700 kilogram ağırlığındaki iniş aracı 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip.

Aracın, taşıdığı küre şeklinde ve tenis topundan biraz daha büyük bir sonda vasıtasıyla Ay yüzeyinde hareket edebilmesi hedefleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
Fren yerine gaza basınca bina boşluğuna uçtu
Fren yerine gaza basınca bina boşluğuna uçtu
Kilis’te depremzedeler için yapılan köy evlerinin inşası sürüyor
Kilis’te depremzedeler için yapılan köy evlerinin inşası sürüyor
Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Milli Saraylar Resim Müzesi’ni 3 yılda 1 milyon sanatsever gezdi
Milli Saraylar Resim Müzesi’ni 3 yılda 1 milyon sanatsever gezdi
Engellilere eğitim desteği ödemelerine zam
Engellilere eğitim desteği ödemelerine zam
Akdeniz'de Filistinliler için yapay ada önerisi
Akdeniz'de Filistinliler için yapay ada önerisi
Umre kafilesini taşıyan uçakta şüpheli paket paniği: Uçak geri döndü
Umre kafilesini taşıyan uçakta şüpheli paket paniği: Uçak geri döndü
Şırnak'ta karla mücadele sürüyor
Şırnak'ta karla mücadele sürüyor
İstanbul'da Başak Demirtaş sürprizi DEM Parti kulislerinden sızdı! CHP'ye Selahattin Demirtaş şoku!
İstanbul'da Başak Demirtaş sürprizi DEM Parti kulislerinden sızdı! CHP'ye Selahattin Demirtaş şoku!
Buket Aydın hesabı erkek ödemeli dedi Özgür Demirtaş olay cevabı yapıştırdı
Buket Aydın hesabı erkek ödemeli dedi Özgür Demirtaş olay cevabı yapıştırdı
CHP'nin İstanbul adayları sızdı! Aylin Kotil, Şişli'de Rahmi Koç çiziği yedi
CHP'nin İstanbul adayları sızdı! Aylin Kotil, Şişli'de Rahmi Koç çiziği yedi