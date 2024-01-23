BIST 8.145
DOLAR 30,27
EURO 33,04
ALTIN 1.977,78
HABER /  GÜNCEL

Bahçesine düşen gök taşıyla başına talih kuşu kondu

Bahçesine düşen gök taşıyla başına talih kuşu kondu

Almanya'da yaşayan 46 yaşındaki Mahmut Şahin isimli kişi, evinin bahçesine düşen gök taşıyla neye uğradığını şaşırdı. Gök taşını satın almak isteyenlerden teklif yağarken Şahin, satıştan elde edecekleri gelirle de gayrimenkul alacağını açıkladı.

Abone ol

Almanya'nın Schleswig-Holstein bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki Mahmut Şahin'in başına adeta talih kuşu kondu. Geçen yıl 25 Nisan'da evinin bahçesine düşen meteoru inceleyen ve uzmanlara götüren Şahin, göktaşının çok değerli olduğunu fark etti.

Almanya'nın Bild gazetesine konuşan 46 yaşındaki Şahin, "Göktaşının düştüğünü duyurduğumuzda dünyanın çok farklı bölgelerinden teklifler geldi. Hindistan'dan bir alıcıyla da görüştük. Katar'da açık artırmaya çıkarılacaktı. Bir kere ABD'den de satın almak isteyen insanlar geldi." dedi.

 3.7 kilogram ağırlığındaki göktaşını birçok uzmanın incelediğini ve uzmanların bu taştan çok etkilendiğini söyleyen Şahin, göktaşının Mars ve Jüpiter arasındaki bir göktaşı kuşağında bulunduğunu ve birkaç milyon kilometre seyahat ettiğini öğrendiklerini söyledi.

Göktaşının H tipi bir kondrit olduğunu keşfeden bilim insanları taştaki metal oranının yüksek olduğunu vurguladı.

Bild gazetesine konuşan Şahin, "Sonuçlanmak üzere olan somut görüşmeler içindeyiz." derken, alıcının kim olduğunu ise açıklamadı. Şahin, göktaşının fiyatını da söylemezken fiyatının 200 bin euronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Şahin, satıştan elde edecekleri gelirle ne yapacağını da söyledi. Şahin, "Gelecek parayı güvenli bir şekilde, belki de bir mülke yatıracağım. Taş Almanya'da kalacak, bu ailem ve benim için önemliydi. Almanya'dan bir teklif almasaydık onu saklayacaktık." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Down sendromlu Mücahit, Emek mahalle muhtarlığına aday oldu
Down sendromlu Mücahit, Emek mahalle muhtarlığına aday oldu
İsrail için kara gün! Hamas roketle vurdu çöken binada 21 İsrail askeri öldü! Dün de 3 subayı ölmüştü
İsrail için kara gün! Hamas roketle vurdu çöken binada 21 İsrail askeri öldü! Dün de 3 subayı ölmüştü
Japonya'nın Ay'a iniş yapan aracının bataryası bitti
Japonya'nın Ay'a iniş yapan aracının bataryası bitti
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
Fren yerine gaza basınca bina boşluğuna uçtu
Fren yerine gaza basınca bina boşluğuna uçtu
Kilis’te depremzedeler için yapılan köy evlerinin inşası sürüyor
Kilis’te depremzedeler için yapılan köy evlerinin inşası sürüyor
Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Milli Saraylar Resim Müzesi’ni 3 yılda 1 milyon sanatsever gezdi
Milli Saraylar Resim Müzesi’ni 3 yılda 1 milyon sanatsever gezdi
Engellilere eğitim desteği ödemelerine zam
Engellilere eğitim desteği ödemelerine zam
Akdeniz'de Filistinliler için yapay ada önerisi
Akdeniz'de Filistinliler için yapay ada önerisi
Umre kafilesini taşıyan uçakta şüpheli paket paniği: Uçak geri döndü
Umre kafilesini taşıyan uçakta şüpheli paket paniği: Uçak geri döndü
Şırnak'ta karla mücadele sürüyor
Şırnak'ta karla mücadele sürüyor