Bahçesine düşen gök taşıyla başına talih kuşu kondu

Almanya'da yaşayan 46 yaşındaki Mahmut Şahin isimli kişi, evinin bahçesine düşen gök taşıyla neye uğradığını şaşırdı. Gök taşını satın almak isteyenlerden teklif yağarken Şahin, satıştan elde edecekleri gelirle de gayrimenkul alacağını açıkladı.

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Almanya'nın Schleswig-Holstein bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki Mahmut Şahin'in başına adeta talih kuşu kondu. Geçen yıl 25 Nisan'da evinin bahçesine düşen meteoru inceleyen ve uzmanlara götüren Şahin, göktaşının çok değerli olduğunu fark etti.

Almanya'nın Bild gazetesine konuşan 46 yaşındaki Şahin, "Göktaşının düştüğünü duyurduğumuzda dünyanın çok farklı bölgelerinden teklifler geldi. Hindistan'dan bir alıcıyla da görüştük. Katar'da açık artırmaya çıkarılacaktı. Bir kere ABD'den de satın almak isteyen insanlar geldi." dedi.

3.7 kilogram ağırlığındaki göktaşını birçok uzmanın incelediğini ve uzmanların bu taştan çok etkilendiğini söyleyen Şahin, göktaşının Mars ve Jüpiter arasındaki bir göktaşı kuşağında bulunduğunu ve birkaç milyon kilometre seyahat ettiğini öğrendiklerini söyledi.

Göktaşının H tipi bir kondrit olduğunu keşfeden bilim insanları taştaki metal oranının yüksek olduğunu vurguladı.

Bild gazetesine konuşan Şahin, "Sonuçlanmak üzere olan somut görüşmeler içindeyiz." derken, alıcının kim olduğunu ise açıklamadı. Şahin, göktaşının fiyatını da söylemezken fiyatının 200 bin euronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Şahin, satıştan elde edecekleri gelirle ne yapacağını da söyledi. Şahin, "Gelecek parayı güvenli bir şekilde, belki de bir mülke yatıracağım. Taş Almanya'da kalacak, bu ailem ve benim için önemliydi. Almanya'dan bir teklif almasaydık onu saklayacaktık." dedi.