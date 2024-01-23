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İsrail için kara gün! Hamas roketle vurdu çöken binada 21 İsrail askeri öldü! Dün de 3 subayı ölmüştü

İsrail için kara gün! Hamas roketle vurdu çöken binada 21 İsrail askeri öldü! Dün de 3 subayı ölmüştü

HAMA, İsrail askerlerini Gazze'de bir kez daha tuzağa düşürdü, 3 İsrail Subayı öldürüldü. Han Yunus'ta da İsrail askerlerinin girdiği binayı roketle vuran Hamas, binayı çökertti, 21 İsrail askeri öldü. İsrail itiraf etti. IDF'nin Ekim'den bu yana verdiği askeri kayıp 556'ya yükseldi. Netanyahu 2 aylık ateşkes istedi.

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İsrail güne Hamas'ın roket saldırısı ile uyandı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Hamas'ın roket ateşi sonucu çöken bina nedeniyle 21 İsrail askeri öldü. Dün de Gazze'deki çatışmalarda 3 İsrail subayı öldürülmüştü. Rehine ailelerinin yoğun baskısı altındaki İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Hamas'a 2 aylık ateşkes önerdiği belirtilirken, Mossad’ın ‘Hamas teklifi’ haftalar sonra deşifre oldu. CNN International kapalı kapılar arkasında tartışılan planı dünyaya duyurdu.

IDF Sözcüsü: 21 asker öldü

IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, dün Gazze'nin merkezinde, Kissufim sınır topluluğunun yakınında meydana gelen olayda toplam 21 askerin öldürüldüğünü söyledi. Sözcü açıklamasında "Bildiğimiz kadarıyla saat 16.00 sıralarında Hamas tarafından güvenlik güçlerini koruyan bir tanka RPG atışı yapıldı ve eş zamanlı olarak iki katlı iki binada patlama meydana geldi. Güçlerin çoğu içeride ve yakınında iken bu patlama nedeniyle binalar çöktü" ifadelerine yer verdi. Böylece IDF'nin Ekim'den bu yana verdiği askeri kayıp 556'ya yükseldi.

Savunma Bakanı: Zor ve acı bir sabah

İsrail gazetesi Times of Israel bunun bugüne kadarki en ölümcül saldırı olduğunu yazdı. Konuyla ilgili bir açıklamada İsrail Savunma Bakanı Gallan'tan geldi. Gallant sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Zor ve acı dolu bir sabah, kalplerimiz kıymetli ailelerimizin en zor saatlerinde yanındayız" ifadelerine yer verdi. Gallant mesajının devamında ise 'bu savaş İsrail'in önümüzdeki on yıllardaki kaderini belirleyecek; ölen askerlerimiz savaş hedeflerine ulaşmak için bir zorunluluktur' ifadesine yer verdi.

Mossad'ın Hamas teklifi: Hepsini sürelim

CNN International'ın haberine göre, Mossad şefi David Barnea, daha geniş bir ateşkes anlaşmasının parçası olarak Hamas liderlerinin Gazze Şeridi'nden sürülmesini önerdi. ABD merkezli haber kuruluşu adını gizli tuttuğu yetkililere dayandırdığı haberinde Barnea'nın bu fikri geçen ay Varşova'da CIA direktörü Bill Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani ile yaptığı toplantıda gündeme getirdiğini bilgisine yer verdi. Aynı habere göre, bu teklif ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından ilerleyen günlerde tekrar gündeme getirildi. Teklif bu ayın başlarında Blinken Doha'dayken yapıldı. CNN'e konuşan kaynaklardan biri, Katar başbakanının Blinken'e, Hamas liderleri bölgeyi terk ettikten sonra İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını durduracağına güvenmemesi nedeniyle bu fikrin 'asla işe yaramayacağını' söylediğini aktardı.

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