Sahile vuran cansız bedenlerden biri Merve'nin çıktı! Kahreden DNA sonucu

Antalya günlerdir sahile vuran cesedlerin gizemini konuşuyor. Lüks otellerin bulunduğu sahile vuran cesetlerin sayısı dün 8’e çıkarken, son olarak bulunan bir kadın cesedinin ise DNA eşleşmesiyle kimliği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin yaklaşık 1 aydır kayıp üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'a ait olduğu ortaya çıktı.

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Turizmin başkenti Antalya, 17 Ocak Çarşamba sabahı jandarma ve polise yapılan başsız ceset ihbarıyla adeta bir korku filminin sahnesi haline geldi. Manavgat ilçesi Çenger Mahallesi’nde sahile vuran cesedin kime ait olduğunun bulunması için hummalı bir çalışma başlatıldı. 20 Ocak’ta ise bu sefer yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Denizkent Mahallesi’nde yine cinsiyeti belirlenemeyen yeni bir ceset sahile vurdu.

Kayıp Merve şüphesi

Jandarma ve Sahil Güvenlik kırmızı alarma geçerken, Serik, Manavgat ve Alanya sahillerini kapsayan 73 kilometrelik mesafede dört günde beş ceset ortaya çıktı. Yeni cesetlerin sahile vurmasının ardından arama faaliyetlerine hız verilirken, altıncı ceset Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi sahilde bulundu. Yetkililer, bu cesedin 14 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas’a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği aldı.

Otel çalışanları buldu

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde bir otelin sahilinde dün de iki ceset daha bulundu. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi, savcı incelemesinin ardından cesetler Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sahile vuran ceset sayısının 8’e yükselmesiyle tüm Antalya, korku filmi senaryosuna dönen bu olayı konuşmaya başladı.

Kıyafetler Suriye'den

Sosyal medyada farklı senaryolar gündeme getirilirken, Antalya Valiliği, kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin bir süre önce kaybolan Merve Şevval Elmas’a ait olduğunun değerlendirildiğini, diğerlerine ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin ise Suriye olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Valilik yetkilileri, Lübnan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiğini, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiğini ve teknenin kaybolduğunu vurguladı. Açıklamada “Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hâkim rüzgârın güney ve dalganın güney doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir” dedi.

Vali: Büyük bir trajedi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Hürriyet’e “Adli Tıp Kurumu’ndan kesin sonuç gelmedi ancak cesetlerin 7’isinden çıkan ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Yani ortada büyük bir trajedi var. Başka ülke ve illerimizde de bazı cesetlerin kıyıya vurduğu bilgisini aldık” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da X hesabından yaptığı açıklamada cesetlerden birinin Merve Şevval Elmas’a ait olduğunun değerlendirildiğini, diğer cesetlerin Akdeniz’de batan 90 kişilik göçmen teknesindeki kişiler, Muğla’da bulunan 1 kişinin de 6 Ocak’ta Kurtoğlu Burnu açıklarında kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceğinin değerlendirildiğini kaydetti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de “Bizim de aldığımız bilgi bu cesetlerin göçmenlere ait olduğu” dedi.