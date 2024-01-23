İsmail Saymaz'ın Başak Demirtaş yorumu: Selahattin Demirtaş özgürlüğüne kavuşmak istiyor olabilir

Yazar İsmail Saymaz, Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışının arkasında olduğu belirtilen Selahattin Demirtaş için "yedi yıllık tutukluluktan yorgun düşmüş muhalefetin iktidara gelmesinden umudunu kesmiş ve özgürlüğüne kavuşmak istiyor olabilir." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olabileceği açıklaması, birçok DEM Parti yöneticisine göre sürpriz oldu.

Başak Demirtaş’ın, eşinin haberi olmadan böyle bir açıklamayı yapmayacağı da ortak kanı. Demirtaş'ın batı illerinde de DEM Parti'nin aday çıkarması yönünde parti yöneticilerine görüş belirttiği de ortaya çıktı.

Adaylık sürprizinin perde arkasındaki ismi olan Demirtaş'ı Sözcü yazarı İsmail Saymaz, kaleme aldı. Demirtaş'ın son dönemde söylem değişikliğine gittiğine dikkat çeken yazar, nedenlerini, paylaştı:

Demirtaş'taki söylem değişikliği

"Selahattin Demirtaştaş'ın tutumunu anlamak için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Kobani Davası'nda yaptığı son savunmalara bakmak gerekir.

Demirtaş, bu savunmasında "Beni seven varsa bilsinler, Şeyh Sait torunlarındanım" diyor.

"Bu toprakların medeniyeti İslam'dır. Türkiye sosyalistinin bir kısmı bunları bilmez, bilmediği için topluma ulaşamaz. Bizi var eden İslam medeniyetidir" görüşünü savunuyor.

Demirtaş'taki bu söylem değişikliğinin ve eşinin adaylık ilanının iki nedeni olabilir:

Demirtaş, yedi yıllık tutukluluktan yorgun düşmüş muhalefetin iktidara gelmesinden umudunu kesmiş ve özgürlüğüne kavuşmak istiyor olabilir. İktidarla yeni bir denklem kurmak için İstanbul'da el uzatıyordur.

Yahut Beştepe-İmralı-Edirne hattında 31 Mart sonrasına ilişkin bir trafik vardır. Bu bakımdan, 31 Mart 2019'dan önce Öcalan'ın rolü belki şimdi Demirtaş üstlenmiştir. İlerleyen günlerde Demirtaş'tan bir adaylık tweeti okursak, şaşırmayacağım."

İsmail Saymaz'ın yazısının tamamı