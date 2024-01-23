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Eğlence mekânı çıkışı husumetlisine ateş eden şahıs tutuklandı

Eğlence mekânı çıkışı husumetlisine ateş eden şahıs tutuklandı

Eskişehir’de eğlence mekânı çıkışında karşılaştığı husumetlisine silahla ateş eden ve olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

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Olay, Cuma günü gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi Cihan Pınar Sokak’ta meydana geldi. Eğlence mekânı çıkışında karşılaşan Alperen G. ve Nuri Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Alperen G. yanında taşıdığı tabanca ile Nuri Ö.’ye ateş etti. Nuri Ö. bacağından yaralanırken, Alperen G. olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçan Alperen G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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