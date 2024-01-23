Devlet Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak; İzmir'de de 'Dağ'ın sıcaklığı tuncu eritecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısında konuşuyor. Yerel seçimlerde 3 büyükşehiri de Cumhur İttifakı'nın kazanacağını vurgulayan Bahçeli, "İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak; İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracak" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'i Cumhur İttifakı'nın kazanacağını belirterek veciz şekilde, "İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak; İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracak" dedi. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

- 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra 31 Mart Mahalli İdareler seçimleriyle Türkiyemiz iyice hızlanacaktır. 30 büyükşehir, 51 il olmak üzere toplamda 1389 belediyenin 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecektir.

- DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalizm piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır.

- Adaylarımız milletimizin takdirini kazanmıştır. Şu ana kadar 385 belediye başkan adayı ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur. Boyun eğmeyiz, teslim olmayız, hiçbir odağa Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Canla başla Türkiye için çalışacağız."

- CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık had safhadadır. Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.

- Devletimizin bekası, milletimizin refahı, vatanımızın selameti için Cumhur İttifakı vardır, hazırdır. MHP yüksek bir sorumluluk duygusuyla dava arkadaşlarımızın titiz çalışmalarıyla üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacak.

- İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum.

- Bölgesel krizlerin tırmandığı, çatışmaların tahrik edildiği bir dönemden geçiyoruz. İsrail'in sürdürdüğü katliamlar devam etmektedir. Kadın ve çocuk olmak üzere 25 bine yakın insan terör devleti İsrail'in saldırılarıyla hayattan koparılmıştır. Dileğimiz BMGK'nın yapacağı toplantıda barışa hizmet eden kararın çıkmasıdır.

- Ülkemizin bir kuşatma altında tutulduğu, buna benzer durumların sık sık yaşandığına şahit olunacaktır. Türk milletinin varlığından ürken sömürgeci güçler, sürekli olarak üzerimize hücum etmiştir. Küresel mevziler tahkim edilmiştir. Kimi zaman iç hassasiyetleri kaşıyarak, kimi hainleri görevlendirerek kimi zaman da savaşlarla sonuç alınmak istenmiştir.

- Şer ittifakının üniter yapımıza cephe almasının nedenini burada aramak lazımdır. Yeni hedefleri 31 Mart'tır. Bölgemizdeki istikrarsızlıkları ülkemize ithal etmek için çırpınan mandacıları uyarıyorum; gittiğiniz yol yol değildir. Bu vatanı, bu milleti, bu devleti canımız pahasına savunamazsak, sizin şirret oyunlarınıza karşı sessiz kalırsak yastığımız mezar taşı olsun.

Türkiye'nin ilk astronotu...

- Bir yüz akımızı uzaya uğurladık. Silifke doğumlu Albay Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu kapsül ISS'ye kilitlenmiştir. Bu gelişme Türk milleti için tarihi değer ve önemdedir. İstikbalin göklerde olduğunun teyidi yapılmıştır. Türk milleti artık uzaydadır, 'Burada ben de varım' demiştir. Bu süreçte en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum.

Kulp'ta imam-kaymakam gerilimi

- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan, büyütülüp mecrasından saptırılan olan konuya dahil olanların mizacını ortaya çıkarmıştır. İmam hutbeyi okurken, şehitlerimize rahmet içeren bölümü atlamıştır. Daha önce hutbeyi okuyan Kulp Kaymakamımız durumu fark edince imamı uyarmıştır. Namazın sonrasında imama neden okumadığını sorunca 'Bana baskı yapılıyor' deyince, 'Sen devletin imamısın kim baskı yapabilir' diye uyarmıştır.

Bu Müslümanca tavır değildir

- Baskı ve dayatmayla şehitlere rahmet dilememek, kaymakam darp etti diye rapor almak Müslümancı tavır değildir. Müslüman iftira atmaz, nefret saçmaz, Allah'ta başkasına asla eğilmez. Şehitlerimizin Kur'an-ı Kerim'de köşkleri cennette, yerleri milletin gönlündedir. Kulp Kaymakamımızın ellerinden öpüyor, anasına babasına şükranlarımı sunuyorum.

- Bu üzücü hadiseyi fırsat verip kaymakamımıza saldıran, kinlerini kusanları biliyoruz. Hiçbirisine pabuç bırakmayacağımızı tavsiye ediyoruz. Mesele kaymakam ile imam arasında geçen tatsız olay değildir. Pusuda bekleyenlerin provokasyonları bu tespitimizi netleştirmiştir."

Emekli maaşlarına ek zam

- Emeklilerimizin maaşlarına yapılan iyileştirmeyi desteklemekle birlikte yetersiz bulduğumuzu ilan ediyorum...

Bu üzücü hadiseyi fırsat verip kaymakamımıza saldıran, kinlerini kusanları biliyoruz. Hiçbirisine pabuç bırakmayacağımızı tavsiye ediyoruz. Mesele kaymakam ile imam arasında geçen tatsız olay değildir. Pusuda bekleyenlerin provokasyonları bu tespitimizi netleştirmiştir."

İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "MHP'li arkadaşlarımız, İsveç'e, destek vermiştir. Bu destek genel kurulda da geçerli olacaktır" dedi.