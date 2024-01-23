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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

AK Parti'nin sürpriz ismi Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece adayı olma hikayesi

İntenethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Küçükçekmece belediye başkan adayı olan Aziz Yeniay'ın adaylık hikayesini OPTiMAR araştırma şirketi başkanı Hilmi Daşdemir ile değerlendirdi.

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31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken partilerin adayları artık iyice netleşti. AK Parti İstanbul adayını Murat Kurum olarak açıklamıştı ancak ilçe belediye başkan adayları daha sonra açıklandı.

İstanbul için birçok ilçede beklenen adaylar açıklanırken bazı sürpriz isimler vardı.

Bunlardan birisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay… Aziz Yeniay siyaseti bırakmaya hazırlanıyordu ancak bir anda kendisini Küçükçekmece'de aday olarak buldu. Adaylık süreci ile ilgili yaşananlar ise oldukça ilginç.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ile Aziz Yeniay'ın adaylık hikayesini değerlendirdi.

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