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Buluşmada sevgilisinin akrabalarına yakalandı, sonrasında olanlar oldu! Berberdekiler şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Buluşmada sevgilisinin akrabalarına yakalandı, sonrasında olanlar oldu! Berberdekiler şaşkına döndü

ŞİŞLİ'de iddiaya göre bir genç, kız arkadaşıyla buluştuğu sırada onu gören sevgilisinin akrabaları tarafından saldırıya uğradı. Kendisini son anda bir berbere atarak kurtulmaya çalışan genç, bu sefer dükkanın içinde darp edildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Buluşmada sevgilisinin akrabalarına yakalandı, sonrasında olanlar oldu! Berberdekiler şaşkına döndü

Şişli Gülbahar Mahallesi’nde geçişimiz aylarda bir kuaförde yaşanan olayda iddiaya göre bir genç, sokakta kız arkadaşıyla buluştu.

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Buluşmada sevgilisinin akrabalarına yakalandı, sonrasında olanlar oldu! Berberdekiler şaşkına döndü

Ardından kızın akrabaları ikiliyi fark edince sokak ortasında bir anda gence saldırmaya başladı.

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Buluşmada sevgilisinin akrabalarına yakalandı, sonrasında olanlar oldu! Berberdekiler şaşkına döndü

Saldırıdan kaçmak için yakınlarda bulunan bir berber dükkanına sığınan genç, bu kez arkasından gelen akrabalar tarafından dükkanda darp edildi.

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Buluşmada sevgilisinin akrabalarına yakalandı, sonrasında olanlar oldu! Berberdekiler şaşkına döndü

Müşterilerin ve dükkan sahibinin şaşkına döndüğü olayda vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. 

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