İlber Ortaylı Meloni ile görüşmesini anlattı: Göçmenleri bize göndereceklermiş

İtalya Başbakanı Giorgia geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basına kapalı görüştükten sonra İlber Ortaylı'yla Kapalı Çarşıyı gezmişti. Ortaylı görüşmenin bilinmeyenlerini ilk kez açıkladı. Türkiye'ye göçmen gönderilmek istendiğini belirten Ortaylı'nın 'çiğ et yiyenler, sokakta işeyenler, çıplak gezenler...' sözü sosyal medyada çok konuşuldu.

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Türkiye geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın önemli bir ismini konuk etti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Bu ziyaretin devamında Kapalı Çarşı'yı gezmek için ünlü tarihçi İlber Ortaylı'yla bir araya gelen Meloni'nin görüntüleri ses getirmişti.



Kapalıçarşı Derneği yetkilileri ile de görüşen Meloni, tarihi bir restoranda ise yemek yedi. Kendisine ikram edilen sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısının tadına bakan Başbakan, tatlılara bayıldığını söyledi. Başbakan Meloni’ye Türk kahvesi ve çay da ikram edildi.

Detaylar ortaya çıktı

Ünlü tarihçi bu ziyaretin detaylarını Habertürk ekranlarında anlattı. Mehmet Akif Ersoy'un programına telefonla katılan Ortaylı, İtalya'nın Türkiye'ye göçmen göndermek istediğini ifade etti. Afrika kökenli göçmenlerle ilgili bilgileri aktaran Ortaylı olabilecek en kötü senaryoyu da söyledi.



Ortaylı katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı; Çok önemli bir tezleri var. Afrikalı göçmenler İtalya'dan bize gelecekmiş. İtalya'nın doğru yabancıyı kaldıracak bir yapısı yok. Ne mekanı yeter, ne hizmetleri yeter o çok açık.



Ama bizde zaten yeteri kadar var. Şunu söyleyim zenciler üzerinde yazılan bazı mesajları okudumi, felaket. Fransa'nın güney sahillerinde, Marsilya'da, Almanya'nın en faşo yerlerinde böyle şeyler yazılmaz. Çok ayıp şeyler utandım. Türkler o kadar da zenci düşmanı bir topluluk değildir. Bu millet ilk defa tanımıyor Afrikalıları.

İnşallah onları göndermezler...

Arada bir sempatik ilişki şu anda bile var. Buradaki Afrikalılar çok fazla şikayetçi değiller. Ve bir şekilde ilişkimiz devam ediyor. Problemimiz başka gruplarla; çiğ et yiyenler, afedersiniz sokakta işeyerek gezenler, sokaklarda yatan, çıplak gezen Afrikalı bir kesim var. İnşallah onları göndermezler...