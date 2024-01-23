Devlet Bahçeli İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili MHP'nin kararını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenen İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili "Komisyonda MHP üyesi arkadaşlarımız destek vermiştir. Bu tavır Genel Kurulda da geçerli olacaktır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsveç'in NATO üyeliğine onay çıktı.

Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısının ardından, gazetecilerin, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili partisinin tavrını sorması üzerine, "Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşir bir yaklaşımla destek vermiştir, bu destek Genel Kurul'da da geçerli olacaktır." yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni bugün görüşecek.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya, 2022 yılında askeri ittifaka katılma talebinde bulunmuştu.

İsveç'i bekletti

Ancak Türkiye, iki ülkenin Ankara'nın "terörist olarak gördüğü grupları koruduğu" iddiası ile onay vermedi.

Ankara, geçen yıl nisan ayında Finlandiya'nın üyeliğini onaylarken Macaristan ile birlikte İsveç'i, AB ve ABD'nin de terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya karşı tutumunu sertleştirene kadar bekletti.

İsveç terörle mücadele yasası çıkardı

Bunun üzerine Stockholm, bir terör örgütüne üye olmayı yasa dışı hale getiren yeni bir terörle mücadele yasası çıkardı.

Keza İsveç ve NATO üyeleri Finlandiya, Kanada ve Hollanda, Türkiye'nin silah ihracatı politikalarını gevşetmek üzere (karşı) adımlar attı.

Öte yandan ABD, Türkiye'nin satışını beklediği F-16'lar konusunda herhangi bir takvim vermiş değil.

Bu arada 26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada, protokole AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu verirken, İYİ Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu vermişti. DEM Parti oylamaya katılmamıştı.